Sea of Thieves: 13. Season vorgestellt

Während des Xbox Games Showcase wurde auch verkündet, dass das langlebige "Sea of Thieves" bald in seine 13. Season startet. Einen konkreten Termin dafür gibt es ebenfalls.

Demnach beginnt die 13. Season in "Sea of Thieves" am 25. Juli. Der zugehörige Trailer lässt darauf schliessen, dass es diesmal darin deutlich düsterer als sonst zugeht.

Wir ergreifen das mächtige Flaggschiff von Flameheart und werden zum Endgegner in einem völlig neuartigen Weltereignis, das in der 13. Season von Sea of Thieves. Wir lassen Feuer auf unsere Feinde regnen, während wir mit einer Notbesatzung rivalisierende Crews abwehren, Tribut fordern und die Belohnungen für unsere heimtückischen Taten ernten.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wurde am 30. April bedient.