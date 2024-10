Sea of Thieves: 14. Season startet bald

Das langlebige "Sea of Thieves" startet bald schon in seine 14. Season. Rare hat jetzt ein konkretes Datum dafür genannt und das ist erfreulich nah.

Demnach beginnt die 14. Season in "Sea of Thieves" schon am 17. Oktober. In einem etwa neun Minuten langen Video stellt uns Rare gleichzeitig deren wichtigste Neuerungen in bewegten Bildern vor. So können wir das Action-Adventure nun auch mit Stealth-Methodik angehen.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wurde am 30. April bedient.