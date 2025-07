Sea of Thieves: Rare blickt in die Zukunft

Rare hat einen ausführlichen Blick in die Zukunft von "Sea of Thieves" gewagt. Dabei wurde generell klar, dass es von nun an in dem Action-Adventure wieder strukturierter zugehen soll.

Generell gibt Rare diesbezüglich unumwunden zu, dass man sich in der Etablierung neuer Inhalte für "Sea of Thieves" in den vergangenen Jahren etwas verloren habe und dies auch für die Community phasenweise verwirrend war. Dadurch hätte man zudem dem narrativen Momentum des Spiels geschadet.

Aber das werde jetzt wiegesagt alles wieder besser und strukturierter. So gibt es Anfang 2026 die schon länger im Gespräch befindlichen privaten bzw. kostenpflichtigen Server, auch für mehrere Spieler. Genaue Details dazu wird man noch verkünden.

Auch die Seasons möchte man nun strukturell klarer angehen. Mit Beginn der 17. Season ("Smuggler's Tide", beginnt im August) werden diese eine Dauer von drei Monaten haben. Der erste diene dabei dazu, sich mt der neuen Sandbox vertraut zu machen und im zweiten würden dann Live-Events stattfinden. Im dritten Monat sei schliesslich die Community gefragt. Saisonale Events hätten von nun an ebenfalls einen vorhersehbareren Ablauf.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wurde am 30. April 2024 bedient.