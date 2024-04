Sea of Thieves: Technik-Analyse zur PS5-Version

Wie bereits bekannt, ist "Sea of Thieves" bald auch für PS5 erhältlich. Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Umsetzung genauer angesehen. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das diesbezüglich keine Fragen offenlassen sollte.

Hier wird sich über zwölf Minuten lang mit der Technik von "Sea of Thieves" auf PS5 beschäftigt. Dabei zeigt sich, etwas überraschend, dass die Sony-Fassung an manchen Stellen, wie etwa dem Detailgrad der Schatten, sogar leicht die Nase vorn hat. Grundsätzlich sind sich die Versionen auf technischer Ebene aber relativ ähnlich.

"Sea of Thieves" ist das ultimative Piratenerlebnis. Vom Segeln und Kämpfen bis zu Erkundungen und Beutezügen findet ihr alles, was zu einem waschechten Piratendasein dazu gehört. Ohne festgesteckte Rollen habt ihr die Freiheit, der Welt und anderen Spielern so zu begegnen, wie ihr es wollt. Ob ihr nun als Gruppe oder alleine in See stecht, ihr begegnet in diesem Shared-World-Abenteuer anderen Crews - doch sind sie Freund oder Feind? Und wie werdet ihr reagieren?

"Sea of Thieves" erschien am 20. März 2018 für Xbox One und den PC. Die Fassung für Xbox Series X folgte simultan zum Launch der Microsoft-Konsole, also am 10. November 2020. Die PS5 wird am 30. April bedient.