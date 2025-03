Seafarer: The Ship Sim angekündigt

Astragon Entertainment und Independent Arts Software kündigten heute "Seafarer: The Ship Sim" offiziell an. Die brandneue Schiffssimulation erscheint im Sommer 2025 im Early Access.

"Seafarer: The Ship Sim" legt euch das Ruder eurer eigenen Karriere in die die Hände. Verschiedene Fraktionen warten mit einzigartigen Missionen, Herausforderungen und Belohnungen auf. Ob der Transport von Gütern zwischen Häfen, Brandbekämpfung auf hoher See oder die Erkundung einer weitläufigen Welt – der Gestaltung eines ganz persönlichen Abenteuers sind keine Grenzen gesetzt. Vom bescheidenen Schlepper bis hin zum mächtigen Frachtschiff bietet das Spiel eine Vielzahl an detailreich ausgearbeiteten Schiffen. Auf hoher See hält jeder Moment neue Überraschungen bereit – Notfallsignale erfordern sofortiges Handeln und verlorene Fracht will geborgen werden.

Auf dem eigenen Schiff bewegt man sich zudem völlig frei, setzt es in Stand, führt Wartungsarbeiten durch oder steuert Wasserkanonen. Im Story-Modus von "Seafarer: The Ship Sim" wartet eine Handlung über mehrere Missionen auf euch, in die alle Fraktionen verstrickt sind. Unabhängig und losgelöst sticht man dagegen im Modus Schnelles Spiel in See. Der Charaktereditor ermöglicht es zudem, dem Aussehen des eigenen Kapitäns und damit der Reise eine persönliche Note zu verleihen.