Seafarer: The Ship Sim hat ein Releasedatum

Astragon hat das Releasedatum ihres ambitionierten Schiffs-Simulationsspiels "Seafarer: The Ship Sim" bekannt geben zu dürfen. Die PC-Version wird am 7. Oktober 2025 im Early Access erscheinen.

"Seafarer: The Ship Sim" wird auf der gamescom 2025 erstmals öffentlich spielbar sein – vom 20. bis 24. August am astragon-Stand in Halle 6 in Köln. Wer nicht vor Ort ist, kann das Spiel beim offiziellen "Seafarer: The Ship Sim Showcase" am 21. August um 19 Uhr über folgenden Youtube verfolgen.

In "Seafarer: The Ship Sim" übernehmt ihr das Kommando über eure eigene maritime Karriere. Eine Vielzahl einzigartiger Missionen, verteilt auf unterschiedliche Fraktionen in einer riesigen offenen Spielwelt, erwartet sie. Vom kleinen Schlepper bis zum gewaltigen Frachtschiff: Detaillierte Schiffsmodelle und dynamische Aufgaben wie Wartung, Brandbekämpfung oder Frachtbergung sorgen für abwechslungsreiche Einsätze auf hoher See.

Der Story-Modus bietet eine fesselnde Kampagne mit mehreren Missionen, während im Quick-Play-Modus die freie Erkundung im Vordergrund steht. Mit dem Charakter-Editor lässt sich der eigene Kapitän oder die eigene Kapitänin individuell gestalten.