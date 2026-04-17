Second Stone: Neues Video

Skyward Entertainment hat einen neuen Trailer zu "Second Stone" veröffentlich. Dieser bietet einen detaillierten Einblick in die Kämpfe, den farbenfrohen Grafikstil und die RPG-Systeme, die euch erwarten, wenn das Spiel für den PC erscheint.

"Second Stone" ist ein lebhaftes Action-RPG, in dem ihr den jungen Shiren auf der Suche nach seinem verlorenen Schutzgeist begleitet. Dabei kombiniert ihr schnelle Bewegungen mit mächtiger Magie, um euch durch zwei gespaltene Welten zu kämpfen, die kurz vor der Kollision stehen.

Kehrt in eine lebendige Basis zurück, um eure Ausrüstung zu verbessern, mit Bewohnern für Quests zu sprechen oder euch bei einem Würfelspiel-Minigame zu entspannen.

Navigiert durch eine bunte Oberwelt und deren gefährlichen dunklen Spiegelzustand. Findet seltene Artefakte, um eure Stärke zu steigern und die Geheimnisse beider Reiche zu überstehen.

Betretet prozedurale Rogue-like-Abschnitte, die neue Layouts und wiederholbare Herausforderungen bieten, wenn ihr nach Belohnungen sucht.