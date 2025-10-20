Second Sun für November angekündigt

Publisher Iceberg Interactive und Entwicklerstudio Grey Wolf Entertainment geben den Release-Termin für "Second Sun" bekannt. Das PC-Indiegame präsentiert sich als Ego-Shooter mit RPG-Elementen und der Release wurde nun auf den 05. November 2025 festgelegt. Hier seht ihr den aktuellen Trailer und lest eine Beschreibung der Verantwortlichen:

Über Second Sun

"WILLKOMMEN BEI SECOND SUN, EINEM LEIDENSCHAFTLICHEN PROJEKT EINES INDIE-ENTWICKLERTEAMS

EINE PACKENDE GESCHICHTE

Ein Bürgerkrieg tobt zwischen dem Imperium und dem Orden der Zweiten Sonne. Das Land ist verwüstet und das Imperium steht kurz vor dem Ruin. Die Hoffnung schwindet während das licht der Guten Sonne langsam erlischt. Du bist ein Sonnengeborener, ein Krieger mit besonderen Fähigkeiten, mit dem Auftrag, das Imperium zu beschützen. Die Hoffnung den Krieg zu gewinnen liegt bei dir. Das Imperium erwartet Grosses von dir.

SPANNUNGSGELADENE KÄMPFE

Bekämpfe Feinde mit deinen Klassenfertigkeiten, Waffen und Fähigkeiten in diesem spannungsgeladenen FPS-RPG. Die Kämpfe sind rasant und erfordern Bewegungsgeschick. Feinde werden dich angreifen, auf dich schiessen und dich verfolgen. Kannst du sie bezwingen bevor es zu spät ist?

SEI LADEBEREIT

Töte, loote und verbessere deine Ausrüstung. Second Sun hat ein klares Fortschrittssystem, das jeden Kill spannend hält. Jeder Drop und jede Truhe könnte ein entscheidendes Item für deine Mission enthalten. Welche Statistiken du in den Fokus nehmen und wie du deinen Sonnengeborenen aufbauen möchtest, liegt bei dir.

EINE RIESIGE WELT ZU ERKUNDEN

Eine sorgfältig gestaltete Welt mit einem impressionistischen Charakter. Geniesse die Aussicht und erinnere dich daran, warum du kämpfst - um das Licht der Guten Sonne zurückzubringen. Second Sun verwendet eine Mischung aus einer offenen Karte mit Elementen wie prozedural generierten Gegnerpositionen, Interessenspunkten, Loot und Dungeons, die jede Begegnung einzigartig und aufregend gestalten!

SCHLÜSSELMERKMALE