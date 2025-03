Entlassungen bei Secret Mode

In Folge des Verkaufs an Emona Capital ist es bei Secret Mode leider zu einem Stellenabbau gekommen. Das wurde mittlerweile offiziell bestätigt.

Demnach haben eine kleine Anzahl an Beschäftigten von Secret Mode ihren Job verloren. Das offizielle Statement von Chef Ed Blincoe zum Verkauf an Emona Capital liest sich so:

"Secret Mode hat eine grosse Leidenschaft für die Kreativität und Innovation in der Indie-Szene. Wir freuen uns daher sehr über die Partnerschaft mit Emona Capital und die volle Konzentration auf die unabhängige Verlagsszene. Ich möchte auch Sumo unseren Dank aussprechen, nicht nur dafür, dass sie an die ursprüngliche Vision von Secret Mode geglaubt und unsere Gründungsjahre begleitet haben, sondern auch dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, eine völlig unabhängige Einheit zu werden."

Secret Mode verdanken wir unter anderem "Still Wakes the Deep".