Sector Unknown: Early Access Phase für Ende Juni angekündigt

Für "Sector Unknown" werden die Dinge bald konkreter, denn wie Entwicklerstudio Creative Storm Entertainment mitteilt, ist das isometrische taktische Sci-Fi-Rollenspiel zu 97 Prozent fertig. Geplant ist deswegen eine Early Access Phase ab Ende Juli, um dann, wenn alles nach Plan verläuft, in vier bis sechs Monaten den Release der Vollversion zu ermöglichen. Basierend auf dem Feedback der Fans, stehen nun Feinabstimmung der Kämpfe, Ausweitung der Gegenstände und Einführung zusätzlicher Weltraumkampfmechaniken auf dem Plan. Auch eine Demo soll bald für das PC-Spiel erscheinen.

Über Sector Unknown

"Sector Unknown ist ein immersives isometrisches RPG, das von Klassikern wie Fallout 2, Knights of the Old Republic und Fallout: New Vegas sowie moderneren Titeln wie Wasteland 3, Encased, Colony Ship, Trudograd und Pathfinder: Kingmaker inspiriert ist. Jede Entscheidung und jede Feinheit in der Charakterentwicklung hat spürbare Konsequenzen. Obwohl Kampf ein gangbarer Weg ist, betont das Spiel ebenso alternative Fortschrittsstrategien, die Spieler einladen, die einzigartigen Fähigkeiten ihrer Charaktere kreativ und diplomatisch einzusetzen.

Geschichte

In Sector Unknown beginnt deine Saga als Gefangener auf einem Transportraumschiff, von dem du in einer gekaperten Rettungskapsel fliehst und auf Maku, einer verlassenen Welt in einem abgelegenen und unerforschten Bereich des Weltraums, abstürzt. Dieser Planet wird zur Grundlage deiner Odyssee, da du ihn in eine Festung und Operationsbasis verwandelst. Von dort aus brichst du ins All auf, erkundest einzigartige Welten und Orte, die jeweils mit eigenen Fraktionen und einzigartigen Geschichten aufwarten.

Charakteraufbau

Bevor du deine Reise in Sector Unknown beginnst, musst du deinen Charakter erstellen, einschliesslich seiner Herkunft und Persönlichkeit. Die Auswahl der Herkunft bietet sowohl Kampf- als auch Nicht-Kampfvorteile, die die Spielmechanik tiefgreifend beeinflussen, einschliesslich der Freischaltung von Dialogoptionen und der Interaktion mit der Welt. Auch das Persönlichkeitsmerkmal verstärkt eine Kampf- und eine Nicht-Kampffähigkeit.

Planeten

Im Laufe der Haupterzählung von Sector Unknown durchquerst du eine Vielzahl einzigartiger Planeten, jeder mit eigenen Fraktionen und individuellen Handlungsbögen. Zu diesen Planeten gehören unter anderem Maku, Nabi, Eremtera, Helfyr und Sjo. Jeder Ort verspricht eine einzigartige Umgebung und Herausforderungen, die zum reichen Gefüge des Universums des Spiels beitragen.

Deine Geschichte

In Sector Unknown formt jede deiner Entscheidungen deinen Weg. Während du den Nullsektor durchquerst, beeinflussen deine Interaktionen mit Charakteren und Fraktionen auf jedem Planeten die Erzählung einzigartig. Deine Entscheidungen bestimmen nicht nur den Ausgang jeder planetaren Handlungsstränge, sondern auch das Schicksal des gesamten Sektors. Ob durch Diplomatie, Strategie oder Kampf, deine Geschichte entfaltet sich so, dass sie deinen persönlichen Spielstil und Entscheidungen widerspiegelt und in einem wahrhaft massgeschneiderten Spielerlebnis gipfelt, bei dem du der Architekt deines Schicksals bist."