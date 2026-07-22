Deutsches Spiel Seed gestartet

Klang Games gab heute bekannt, dass ihr MMO-Life-Simulator "Seed" im Early Access über den PC-Launcher von Klang erhältlich ist; eine Steam-Version soll noch in diesem Herbst folgen. "Seed" erschien pünktlich zum Jahrestag der ersten Mondlandung der Menschheit und lädt alle dazu ein, ihren ganz persönlichen Neuanfang zu wagen. Spieler:innen können nun ihre ersten Schritte in der aufregenden neuen Welt von Avesta unter https://seed.game/ unternehmen.

"Wir haben viele Jahre damit verbracht, diese weitläufige, reaktive Welt für unsere Spieler:innen zu erschaffen, und wir hätten sie an keinem perfekteren Tag starten können“, sagt Mundi Vondi, CEO und Mitbegründer von Klang Games. „Das gesamte Team von Klang wartet gespannt darauf, dass eine Vielzahl neuer Seedlings Avesta betritt, um dort ihr Online-Leben und ihre Zivilisationen aufzubauen.“

"Seed" spielt in einer stets aktiven, sich ständig weiterentwickelnden Welt und ist eine beständige, von den Spieler:innen gestaltete Lebens- und MMO-Simulation. Am Ende des 21. Jahrhunderts verliess die Menschheit die Erde, um eine neue Heimat zu finden. Der Planet Avesta wurde aufgrund seiner vielen Ähnlichkeiten mit der Erde ausgewählt. Von kleinen sozialen Begegnungen bis hin zu planetweiten politischen Massnahmen und Programmen. Ihr lenkt eure Charaktere, die Seedlings genannt werden, baut Gemeinschaften auf, gestaltet die Politik und hinterlasst ein Vermächtnis, das über eine einzelne Spielsitzung hinaus Bestand hat. In "Seed" seid ihr Teil von etwas Grösserem, in dem jede Allianz, jeder Konflikt und jede Entscheidung den Lauf der Geschichte auf Avesta für immer verändert.

Neben der vollständigen PC-Version befindet sich auch eine mobile Version von "Speed" in der Entwicklung, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in den App-Stores erscheinen wird. Über die App könnt ihr unterwegs nach euren Seedlings sehen und eine vollständig optimierte Version des Titels spielen.