SEGA Football Club Champions 2026 erscheint im Januar

Sega hat einen konkreten Releasetermin für "SEGA Football Club Champions 2026" bekanntgegeben. Demnach ist es im Januar soweit.

So wird "SEGA Football Club Champions 2026" ab 22. Januar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, iOS, Android und der PC angegeben. Weitere Versionen des Fussball-Managers im Free-To-Play-Format sind offenbar nicht angedacht.

Die freudige Nachricht wird von zwei Trailern zu "SEGA Football Club Champions 2026" begleitet. Diese haben jeweils einen Umfang von 30 Sekunden und bieten stets eine kurzweilige Mischung aus Live-Action-Sequenzen und Gameplay. Wir werden damit also optimal auf den Titel eingestimmt.