SEGA feiert 35 Jahre Sonic The Hedgehog

Heute feiert Sonic The Hedgehog, eine der bekanntesten und beliebtesten Marken der Branche, sein 35. Jubiläum! Seit seinem Debüt im Jahr 1991 hat Sonic mit seiner unverkennbaren Geschwindigkeit, seinem Charakter und seinem Stil ganze Generationen geprägt und sich weit über seine innovativen Videospiel-Ursprünge hinaus zu neuen Charakteren und Welten, Blockbuster-Filmen, animierten Serien, Musik, Merchandise-Artikeln und vielem mehr entwickelt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten hat SEGA einen neuen Jubiläumstrailer veröffentlicht, um die Vorfreude zu steigern und die besten Momente von Sonic aus den letzten 35 Jahren Revue passieren zu lassen.

Im Laufe des kommenden Jahres wird SEGA ein hochkarätiges Jubiläumsprogramm auflegen, um Sonics Vermächtnis zu feiern und Fans aus aller Welt zusammenzubringen. Zu den geplanten Aktivitäten gehören digitale Beiträge, die die Entwicklung von Sonic im Laufe der Jahrzehnte beleuchten, Fan-Treffen und Community-Veranstaltungen sowie exklusive Marken- und Sales-Kooperationen mit limitierten Merchandise-Artikeln, Pop-up-Museen und Kunstausstellungen, Live-Konzerte und ein brandneuer Podcast.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, gemeinsam mit unseren Fans 35 Jahre unseres geliebten Sonic-Franchise zu feiern. Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur unsere Vergangenheit wider, sondern gibt auch einen Ausblick auf die Zukunft, in der wir weiterhin innovativ sein und wachsen werden. Wir möchten unsere Community zusammenbringen und all unseren Fans im Laufe des Jahres 2026 unvergessliche Erlebnisse bieten!"

Marcella Churchill, Vice President of SEGA/ATLUS Brand Marketing bei SEGA of America

Weitere Inhalte, Kooperationen, Fanartikel und Fan-Erlebnisse zum 35-jährigen Jubiläum werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.