SEGA an Abo-Modell interessiert

Neben den drei grossen Gaming-Abos von Microsoft, PlayStation und Nintendo haben sich mit beispielsweise Ubisoft+ und EA Play auch weitere Firmen für ihr eigenes Flatrate-Modell gegen eine monatliche Gebühr entschieden. Möglicherweise könnte die Liste bald um einen grossen Entwickler/Publisher erweitert werden, denn SEGA-Präsident Shuji Utsumi hat in einem Interview mit BBC sein Interesse daran bekundet.

So sagte Utsumi, dass er die Abonnementdienste "sehr interessant“ finde, gefolgt von einem:

„Wir denken über etwas nach – und diskutieren etwas, das wir im Moment nicht bekannt geben können“.

Darüber hinaus liess sich der Chef von SEGA, welches Rechte an Franchisen wie "Sonic", "Shin Megami Tensei" und "Like a Drago" hält, nichts entlocken. Fragen wie, ob andere Abo-Dienste im Falle eines SEGA-Abos auf Spiele der Firma verzichten müssen, bleiben also ungeklärt. An anderer Stelle des Interviews sagte Utsumi, er wolle "SEGA wieder zum Glänzen bringen“ und, dass er eine "Rock'n'Roll“-Mentalität in die Spielewelt zurückbringen wolle.