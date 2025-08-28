SEGA & RGG Studio: Ausstrahlungsdatum RGG Summit 2025

Heute haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, die Schöpfer der "Like a Dragon"- & "Yakuza"-Reihe, offiziell das Datum für den nächsten RGG Summit-Livestream bekanntgegeben. Der RGG Summit 2025, der Fans die neuesten Updates aus dem Studio präsentieren wird, findet am Mittwoch, den 24. September um 5:00 Uhr MESZ (Dienstag, 23. September, 12:00 Uhr PT) statt.

Im Anschluss an den RGG Summit 2025 wird ausserdem ein neuer RGG Direct ausgestrahlt, der Zuschauern einen noch tieferen Einblick in die neu angekündigten Informationen gibt.

Ihr könnt den RGG Summit 2025 und den RGG Direct auf YouTube oder Twitch verfolgen.