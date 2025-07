SEGA: Yakuza Kiwami 1+2 und Person 3 Reload für NSW2

Beim heutigen Livestream von Nintendo Direct hat SEGA angekündigt, dass "Persona 3 Reload", "Yakuza Kiwami" und "Yakuza Kiwami 2" noch diesen Herbst für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ausserdem gibt es jetzt eine kostenlose Demo für den kommenden 2D-Action-Plattformer "Shinobi: Art of Vengeance", der am 29. August 2025 erscheint.

Persona 3 Reload

Verfügbar ab 23. Oktober 2025 Tauche mit "Persona 3 Reload" auf Nintendo Switch 2 in die Dark Hour ein, wo die Grenzen zwischen Normalität und Übernatürlichem verschwimmen. In diesem Kult-RPG-Remake schlüpfen Spieler in die Rolle eines Austauschschülers, der mit einem unerwarteten Schicksal konfrontiert wird, während er die Stunde erkundet, die zwischen einem Tag und dem nächsten "versteckt" ist. Erwecke eine unvorstellbare Kraft und lüfte die Geheimnisse von Tartarus, kämpfe Seite an Seite mit deinen Freunden und hinterlasse bleibende Spuren in ihrem Leben.

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2

Verfügbar ab 13. November, 2025) Nach der Veröffentlichung von "Yakuza 0 Director’s Cut" im Juni setzen "Yakuza Kiwami" und "Yakuza Kiwami 2" die beliebte Reihe auf Nintendo Switch 2 fort.

"Yakuza Kiwami" ist das extreme Remake des Spiels, mit dem die Reihe vor fast 20 Jahren ihren Anfang nahm. Spiele den ehemaligen Yakuza Kazuma Kiryu und decke eine 10-Millarden-Yen-Verschwörung im Rotlichtviertel von Tokio auf – mit nichts weiter als seinen Fäusten und einem unbändigen Willen, der ihn zur Legende machen wird.

In "Yakuza Kiwami 2", dem Nachfolger von "Yakuza Kiwami", kehrt der Drache von Dojima, Kazuma Kiryu, zurück, um in einem brutalen Krieg zwischen rivalisierenden Yakuza-Banden gegen Ryuji Goda anzutreten – den Drachen von Kansai.

Zum ersten Mal können beide Titel auch mit Spieltexten in Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Lateinamerikanischem Spanisch, Brasilianischem Portugiesisch und Russisch aufwarten.

Shinobi: Art of Vengeance

Verfügbar ab 29. August 2025 Mit der kostenlosen Demo, die ab heute zum Download bereitsteht, können Spieler zu wahren Ninjameistern werden. "Shinobi: Art of Vengeance" ist der neue 2D-Action-Plattformer von Lizardcube, dem Team hinter dem Hit-Brawler Streets of Rage 4.In der Demo können die Spieler die erste Stufe des Spiels erkunden, das Dorf Oboro. Dort müssen sie Gegner und Plattform-Hindernisse in atemberaubenden, handgezeichneten Umgebungen überwinden. Sobald du die Stufe gemeistert hast, kannst du sie erneut spielen und weiter an deinen Fähigkeiten feilen – kämpfe im Arcade-Modus um den Highscore und entdecke versteckte Pfade. Um den Spielern ein aufregenderes Erlebnis zu bieten, werden für die Demo bestimmte Gameplay-Fähigkeiten aktiviert, die in der Vollversion des Spiels erst später freigeschaltet werden.