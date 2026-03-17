Sekiro-Anime kommt noch 2026

Die Anime-Adaption „Sekiro: No Defeat“ soll noch im laufenden Jahr Premiere feiern. Das haben Kadokawa, Crunchyroll sowie die beteiligten Studios offiziell bestätigt.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, der weitere Einblicke in die düstere Welt und den visuellen Stil der Serie liefert. Der Anime setzt dabei auf eine vollständig handgezeichnete 2D-Optik und greift zentrale Elemente der Vorlage auf – darunter intensive Schwertkämpfe und die Beziehung zwischen Sekiro und seinem jungen Herren.

Inhaltlich spielt „Sekiro: No Defeat“ erneut im Japan der Sengoku-Ära und erzählt die Geschichte rund um das Land Ashina, das von inneren Konflikten und äusseren Bedrohungen erschüttert wird. Im Mittelpunkt steht der sogenannte „Einarmige Wolf“, dessen Schicksal eng mit dem göttlichen Erben verbunden ist.