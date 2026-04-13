Dank Mod mit dem Skateboard durch Sekiro

Ein Modder hat dem Action-Hit "Sekiro: Shadows Die Twice" ein ziemlich absurdes – aber extrem kreatives – Makeover verpasst: Mit dem Mod „Jet Set Sekiro“ wird das Spiel kurzerhand zu einer Skateboarding-Simulation im Stil von "Tony Hawk’s Pro Skater".

Statt Schwertkämpfen rollt Protagonist Sekiro nun auf einem Skateboard durch bekannte Areale wie den Fountainhead Palace. Dabei wurden bestehende Animationen umgebaut und ein komplett neues Bewegungssystem integriert, das Tricks, Sprünge und flüssiges Cruisen ermöglicht.

Auch spielerisch orientiert sich der Mod klar an klassischen Skatespielen: Spieler sammeln Items und markieren bestimmte Punkte der Map mit Graffiti – eine klare Anspielung auf Titel wie "Jet Set Radio".

Die Mod stammt vom Creator Ionian-MikiriyAKATotallyNotShinobi und kommt in der Community extrem gut an. Viele Spieler feiern die ungewöhnliche Mischung als kreativen Höhepunkt der Modding-Szene – und als Beweis, wie flexibel selbst ein anspruchsvolles Soulslike wie "Sekiro: Shadows Die Twice" sein kann.