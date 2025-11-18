Sektori für Xbox Series, PlayStation 5 und PC verfügbar

Solo-Entwickler Kimmo Lahtinen und Publisher Kimmo Factor Oy feiern den Release von "Sektori". Ab heute ist der adrenalingeladene Twin-Stick-Shooter auf den Plattformen Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Geschossen wird in dem Indie-Titel in bunten Farben mit jeder Menge Techno-Musik und blitzschnellem Gameplay:

Über Sektori

"Sektori ist ein intensiver und rasanter Twin-Stick-Shooter mit knallharter Technomusik. Wähle deine Aufwertungen weise und stelle ein mächtiges Build zusammen, um gegen unnachgiebige Gegner und epische Bosse auf einem sich ständig weiterentwickelnden Schlachtfeld zu kämpfen. Sektori ist ein Spiel, das deine vollste Konzentration erfordert – ein Spiel, in dem adrenalinhaltiges Gameplay, Grafik und Musik zusammenkommen, um dich in einen höheren Bewusstseinszustand zu versetzen.

Einfaches, reinstes Gameplay. Schnelle Durchläufe. Eine echte Herausforderung und viel Wiederspielbarkeitswert.

FEATURES

Ein Kampagnenmodus mit fünf Welten, die sich dynamisch ändernde Level und jede Menge Variationen an Gegnern enthalten – inklusive epische, sich weiterentwickelnde Bosse

Alternative Schiffe und frei konfigurierbare Aufwertungsdecks, um deinen Durchlauf individuell anzupassen

Drei Schwierigkeitsgrade, die für alle geeignet sind, inklusive dem Kampagnenmodus „Revolution“ für die ultimative Herausforderung

Sechs alternative Spielmodi, zum Beispiel Klassik, Tor und Angriff

Zahlreiche Herausforderungen, die es zu meistern und Medaillen, die es zu sammeln gilt

ANMERKUNGEN VOM ENTWICKLER

Mit Sektori wollte ich ein Shoot ‘em up erschaffen, in dem sich jeder Durchlauf ähnlich anfühlt, und dennoch völlig einzigartig ist. Ein Spiel, in dem es auf die Spielerfertigkeit ankommt, nicht darauf, sich Muster zu merken. Alle handgefertigten Angriffswellen, Level und Bosse werden neu kombiniert, durchgewürfelt und mit den Aufwertungssystemen so kombiniert, dass jeder neue Durchlauf eine interessante Herausforderung darstellt. Alle visuellen Aspekte sind sehr von Technomusik inspiriert. Schnell, detailliert, farbenfroh, gesättigt, intensiv und aggressiv.

Tauch in die Herausforderungen ein, nehmt sie so an, wie sie auf euch zukommen und habt jede Menge Spass!

WARNUNG

Dieses Spiel enthält aufblitzende Lichter, die es für Menschen mit photosensibler Epilepsie oder anderen photosensiblen Erkrankungen ungeeignet machen kann. Betroffene sollten besondere Umsicht walten lassen."