Sengoku Dynasty: Gratis-Update

Die Welt von "Sengoku Dynasty" wächst weiter. Nachdem im März mit dem Kanata-Update eine komplett neue Inselgruppe hinzugefügt sowie im April mit dem Sakura-Update sowie -DLC die Frühlingszeit gebührend gefeiert wurde, machen sich das Entwicklungsstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions bereit, das neue Gratis-Update "Shokunin" zu entfesseln.

Das Shokunin-Update für "Sengoku Dynasty" wird ab morgen, dem 11. Juni 2026, auf allen Plattformen zur Verfügung stehen und fügt der prall mit Inhalten gefüllten Welt des feudalen Japans zahlreiche neue Elemente hinzu. Freue dich z. B. auf das entspannende Summen von Bienen im Nata-Tal. Meistere die altertümliche Kunst der Imkerei und produziere Honig oder Wachs, die deinen Produktionsketten neue Möglichkeiten eröffnen.

Von groben Fundamenten bis hin zu feinen Abschlussarbeiten stehen dir beim Häuserbau jetzt noch mehr architektonische Optionen zur Verfügung. Setze Steinfundamente und passende Rampen oder verbessere die Bedachung mit klassischen Tonziegeln. Papier-Türen und Strohzäune fangen den Geist der Feudalära ein und bieten bislang unbekannte ästhetische Vielfalt.

Alle, die dem Weg des Kriegers folgen, werden die beiden neuen legendären Waffensets “Spirit of the Woods” sowie “Spirit of the Sea” zu schätzen wissen, die dem verfügbarenArsenal noch mehr Abwechslung hinzufügen.

*Das Shokunin-Update für Sengoku Dynasty wird morgen auf PC und Konsolen veröffentlicht. *