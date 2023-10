Sengoku Dynasty: Neues Landwirtschafts-Update

Entwickler Superkami freut sich, im Rahmen der Early-Access-Roadmap die Veröffentlichung des nächsten grossen Inhaltsupdates für "Sengoku Dynasty" ankündigen zu können.

Das Landwirtschafts-Update für die einzigartige Genre-Mischung aus Rollenspiel in einer offenen Welt, Überlebenskampf, Lebenssimulation und Städtebau wird schrittweise eingeführt.

Mit dem ersten grossen Meilenstein der Roadmap werden "Sengoku Dynasty", beginnend am 7. November, aufregende landwirtschaftliche Aspekte wie Anbau von Feldfrüchten und Flächenmanagement hinzugefügt. Dies ist jedoch nur der Anfang einer Reihe weiterer Updates in den Bereichen Landwirtschaft sowie Integration des Dynasty-Managements, die das Team von Superkami in den kommenden Wochen zur Verfügung stellen wird.

Wer mit einem grünem Daumen ausgestattet ist, wird erfreut zur Kenntnis nehmen, dass das Landwirtschafts-Update nicht nur zahlreiche Nutzpflanzen wie Hirse, Knoblauch, Petersilie, Lauch, Wasabi oder Weissrüben, sondern auch neue Werkzeuge wie z.B. Feldhacke, Saatgutbeutel oder Giesskübel einführen wird, mit denen man sich um seine Felder kümmern kann. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Land- und Wasserfelder zu erstellen, einschliesslich der markanten Reisterrassen.