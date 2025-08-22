Sengoku Dynasty startet auf PS5 und XSX

Das polnische Entwicklungsstudio Superkami gibt die Veröffentlichung von "Sengoku Dynasty", der Mischung aus Lebenssimulation, Rollenspiel, Action-Adventure und Siedlungs-Management auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie Xbox auf PC bekannt.

Im Spiel betretet ihr ein beschauliches und bildschönes, aber gleichzeitig gefährliches Japan zur Zeit der Sengoku-Kriege. Ihr erleidet auf einer Insel Schiffbruch und versucht, euren Platz im ‘Königreich der Bauern’ zu finden - einer Gesellschaft geeint durch das Bedürfnis, den Kriegswirren zu entkommen und entschlossen, Frieden zu finden.

Baut euer Leben wieder auf, helft anderen Flüchtlingen, stellt ihnen Unterkünfte und Arbeit zur Verfügung und vergrössert eure Siedlungen. Findet die Liebe eures Lebens, gründet eine Familie und übergebt dann dein gesamtes Hab und Gut an euer Kind, damit ihr mit ihm eure Dynastie fortsetzen könntt. Aber vorsichtig: Wo Reichtum ist, gibt es Neider und Gefahr in Form zahlreicher Fraktionen, die versuchen werden, eure Dörfer zu überfallen.