Senua: Gerüchte zu den Hintergründen der Enthüllung

Die Geschichte von "Senua" ist jetzt schon dezent kurios: Da wird der Titel zunächst auf dem Xbox Games Showcase enthüllt und dann wird nur wenige Tage später bekannt, dass dessen Entwickler Ninja Theory offenbar vor der Schliessung steht. Nun sind neue Gerüchte zu diesen Geschehnissen aufgetaucht.

So berichtet Stephen Totilo von Game File unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Quelle, dass Microsoft die Enthüllung von "Senua" genutzt haben soll, um das Investoreninteresse an Ninja Theory zu steigern. Man habe nämlich bereits vor dem Xbox Games Showcase 2026 Pläne verfolgt, das Studio entweder auszugliedern oder zu schliessen, während dort trotzdem ein neues "Hellblade"-Projekt vorgestellt wurde.

Laut des Berichts stand die Präsentation von "Senua" im Kontext strategischer Überlegungen des Mutterkonzerns: Die Ankündigung während der Show sollte demnach den Wert des Studios unterstreichen und eventuelle Investoren ansprechen. Ob die Führung von Ninja Theory in diese Planung eingebunden war, ist bisher unklar.

Erst Anfang der Woche hatte sich Ninja Theory zum Umfang von "Senua" geäussert. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Senua" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.