Senua kehrt in gleichnamigem Spiel zurück

Nachdem es Senua vor zwei Jahren nach Island verschlagen hat, wird sie nächstes Jahr in ihrem nächsten Spiel wieder auf unsere Bildschirme zurückkehren. Der nächste Teil hört auf den Namen simplen Namen "Senua" und in ihm übernehmen wir erneut Kontrolle über die keltische Kriegerin.

In diesem Action-Adventure der Hellblade-Serie ist Senua in ihrem eigenen Fegefeuer zwischen Leben und Tod gefangen. Ihr steht ihr grösster Kampf bevor um ihre Liebsten die sie geliebt und verloren hat zu erreichen.

"Senua" wird 2027 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 erscheinen.