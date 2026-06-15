Senua: Erste Angabe zum Umfang

Ninja Theory hat sich erstmals zum ungefähren Umfang von "Senua" geäussert. Als Referenz dafür nahm man die vorherigen Teile der Reihe.

Demnach schreibt Ninja Theory bei X (ehemals Twitter), dass die Spielzeit von "Senua" deutlich höher als die der bisherigen Hellblade-Titel ausfallen soll. Eine exakte Angabe macht man nicht, da die Produktion aktuell natürlich weiterläuft. Das Team plant aber laut eigener Aussage ein umfangreicheres Action-Adventure mit stärker ausgearbeiteter Geschichte, behält aber den kompakten getakteten Stil der Reihe bei. Der Fokus bleibt zudem auf Senuas Geschichte.

"Senua" war beim Xbox Games Showcase vor einer Woche enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Senua" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.