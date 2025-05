Erscheinen Hellblade: Senua's Sacrifice & Senua's Saga: Hellblade II auch physisch?

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über verpackte Versionen von "Hellblade: Senua's Sacrifice" und "Senua's Saga: Hellblade II" freuen dürfen. Zumindest ist jetzt ein vielversprechendes erstes Indiz dafür gesichtet worden.

So ist nun ein ESRB-Rating für physische Fassungen von "Hellblade: Senua's Sacrifice" und "Senua's Saga: Hellblade II" aufgetaucht. Besagte Einstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie, für eine spätere Veröffentlichung.

"Hellblade: Senua's Sacrifice" erzählt die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua und ihrer Reise in die Hölle. Bei dieser Hölle handelt es sich allerdings nicht um eine gewöhnliche Hölle, es geht stattdessen um die Manifestierung von Senuas Geisteskrankheit. Senua leidet nämlich an einer Psychose mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen sowie an Angstzuständen und Depressionen.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.