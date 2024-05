Gameplay aus Senua's Saga: Hellblade 2

Wer noch unentschlossen bezüglich eines eventuellen Kaufs von "Senua's Saga: Hellblade 2" ist, für den könnten wir eine Entscheidungshilfe parat haben. Ninja Theory hat nämlich Gameplay daraus veröffentlicht.

Konkret werden uns hier die ersten 20 Minuten aus "Senua's Saga: Hellblade 2" gezeigt. In diesem Zeitraum lernen wir etwa die Spielwelt kennen und werden in die Story eingeführt. Auf Wunsch können wir das Material auch in knackscharfer 4K-Qualität geniessen.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erschien gestern für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.