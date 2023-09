Ninja Theory teilt Update zu Hellblade 2

Zu dem vor rund vier Jahren angekündigten "Senua's Saga: Hellblade 2" gibt es bisher noch kein Release-Datum. Das Game soll 2024 erscheinen, mehr wurde jedoch noch nicht kommuniziert. Ein Post auf Twitter/X von Entwicklerstudio Ninja Theory lässt darauf schliessen, dass die Entwicklung gut vorankommt:

Übersetzt heisst der Tweet:

"Es gibt nichts Besseres, als das Spiel mit allen zusammen durchzuspielen."

Demzufolge scheint "Hellblade 2" 'fertig' zu sein, also in einem Zustand, dass es komplett durchgespielt werden kann. Anzunehmen ist jedoch, dass das Game noch 'poliert' werden muss. Das Update lässt also nicht zwingend darauf schliessen, dass "Hellblade 2" in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres erscheinen wird. Erscheinen wird das Game, wann immer es so weit ist, auf den Plattformen Xbox Series X/S und PC.