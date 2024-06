Ninja Theory hat Patch 1.0.5.0 für "Senua's Saga: Hellblade 2" veröffentlicht. Gleichzeitig erfahren wir auch, was sich dadurch an dem Action-Adventure ändert.

Patch 1.0.5.0 für "Senua's Saga: Hellblade 2" fügt zunächst einmal eine Warnmeldung hinzu, wenn die Option "New Story" ausgewählt wird, weil diese Auswahl den Fortschritt des aktuellen Spielstands zurücksetzt. Zudem wurden Lokalisierungs-, Animations- und Grafikfehler behoben sowie Optimierungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen. Alle Informationen dazu finden wir in den englischen Patchnotes.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erschien am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.