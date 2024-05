Senua's Saga: Hellblade 2 auch für PS5?

Aktuell zirkuliert das Gerücht, dass "Senua's Saga: Hellblade 2" irgendwann einmal auch für PS5 erscheinen könnte. Wir haben alle Informationen dazu zusammengetragen.

So berichtet The Verge, dass Microsoft angeblich überlegt, "Senua's Saga: Hellblade 2" früher oder später auch für PS5 umzusetzen. Microsoft hat sich bisher natürlich nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.