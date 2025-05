Senua's Saga: Hellblade 2 kommt auch für PS5

Nicht ganz unerwartet hat Ninja Theory jetzt mit "Senua's Saga: Hellblade 2" einen weiteren bisherigen Xbox-Exklusivtitel für die PS5 in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster für die Portierung gibt es auch schon.

Demnach erscheint irgendwann im Sommer eine sogenannte Enhanced-Version von "Senua's Saga: Hellblade 2" auch für die aktuellste Sony-Konsole. Was an Neuerungen abseits von DaulSense- und Pro-Support angedacht ist, verrät man dagegen noch nicht. Xbox- und PC-Besitzer müssen sich jedoch nicht ärgern, denn für sie werden die Features simultan per Patch nachgereicht. Ein Trailer zeigt jetzt schonmal etwas mehr als eine Minute lang kurze Szenen aus der Umsetzung.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erschien am 21. Mai 2024 für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.