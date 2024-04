Senua's Saga: Hellblade 2 mit 30 fps auf Xbox Series X

Im Mai können wir uns endlich selbst in die Welt von "Senua's Saga: Hellblade 2" stürzen. Heute gibt es neue Informationen zur Technik des Action-Adventures.

Demnach wird "Senua's Saga: Hellblade 2" auf der Xbox Series X, wie schon "Starfield" zuvor, lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Bezüglich der Xbox Series S liegt noch kein offizielles Statement vor. Hintergrund ist, dass Ninja Theory ein kinoreifes Erlebnis abliefern möchte. Erste Tester sprechen rein technisch auch von einem Showcase für die Unreal Engine 5.

Ausserdem wurde bekannt, dass Gründer Tameem Antoniades mittlerweile das Studio verlassen hat. Ein Grund dafür ist nicht bekannt. Er war früher auch als Schreiber und Director an "Senua's Saga: Hellblade 2" beteiligt, bevor dies von dem Dreiergespann Dan Attwell, Mark Slater-Tunstill und David Garcia übernommen wurde.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.