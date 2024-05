Senua's Saga: Hellblade 2 mit Hardware-Hunger

Ninja Theory hat mittlerweile die Hardwareanforderungen von "Senua's Saga: Hellblade 2" veröffentlicht. Erwartungsgemäss sind diese nicht von schlechten Eltern, aber seht selbst:

Für PC-Spieler von "Senua's Saga: Hellblade 2" ist dabei auch interessant, dass der Titel mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde laufen kann (was ja auf der Xbox Series X der Fall ist). Allerdings wird dafür DLSS 3, FSR 3 oder XESS 1.3 benötigt.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.