Tägliche Neuigkeiten zu Senua's Saga: Hellblade 2

Ninja Theory hat versprochen, dass es von nun an bis zu dessen Release täglich Neuigkeiten zu "Senua's Saga: Hellblade 2" geben wird. Die Plattform dafür nannte man ebenfalls.

Die täglichen Neuigkeiten zu "Senua's Saga: Hellblade 2" werden immer bei X (ehemals Twitter) vorzufinden sein. Diesmal handelt es sich dabei etwa um einen Screenshot. Mal sehen, was da noch so alles auf uns zukommt.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.