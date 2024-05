Technikanalyse zu Senua's Saga: Hellblade 2

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Senua's Saga: Hellblade 2" beschäftigt. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Senua's Saga: Hellblade 2" fast 34 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei wird schnell klar, dass Ninja Theory sehr gute Arbeit geleistet hat.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erschien am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.