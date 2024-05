Hellblade: Zusammenfassung der bisherigen Story

Entwickler Ninja Theory stimmt uns weiter auf den baldigen Release von "Senua's Saga: Hellblade 2" ein. So fasst ein Video die bisherige Story zusammen.

Hier wird die Story von "Hellblade" fünf Minuten lang kurz und knackig zusammengefasst. Auf Wunsch kann das Video sogar in knackscharfer 4K-Qualität genossen werden.

In der Fortsetzung von "Hellblade: Senua's Sacrifice" kehrt Senua in einer brutalen Survival-Reise durch die Mythen und Qualen des Wikinger-Islands zurück. Konzeptionell baut man also auf dem Erfolg des Erstlings auf.

"Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint am 21. Mai für Xbox Series X und den PC. Der Titel war im Dezember 2019 im Schlepptau mit der Xbox Series X enthüllt worden.