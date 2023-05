Fallout Serie: Weitere Bilder veröffentlicht

Der Traum der "Fallout"-Fans, ihr beliebtes Franchise in einer Serie zu sehen, kommt immer näher. Wie das Ganze konkret aussehen wird, können wir uns nun besser ausmalen. Denn im Internet sind Bilder veröffentlicht worden, auf denen wir sogar einen Ghul sehen können:

Während wir mittlerweile wissen, wer für die in der „Postapokalypse“ spielenden Serie gecastet wurde (beispielsweise über IMDB), ist so ziemlich alles darüber hinaus noch ein Geheimnis. Eine naheliegende und beliebte Idee ist es, dass ein Ghul eine Hauptrolle spielen könnte, eine gemessen an der Bedeutung, die Ghule in dem Franchise einnehmen, realistische Vorstellung.

Es bleibt zu hoffen, dass wir bald weitere News und vielleicht sogar einen Trailer bekommen. Möglicherweise wird dies sogar im Juni auf dem Summer Game Fest passieren, schliesslich hat der Gastgeber Geoff Keighley Kontakt zu der Nolan-Familie und lud Christopher und Jonathan Nolan bereits zu früheren Events ein.