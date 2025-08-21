HBOs Harry Potter-Serie stellt weiteren Cast vor

Die kommende „Harry Potter“-Serie von HBO nimmt immer mehr Gestalt an – nun rückt die Familie Weasley ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In einem offiziellen Instagram-Post strahlen alle fünf Mitglieder der Zauberer-Familie gemeinsam in die Kamera.

Bekannt ist bereits, dass Alastair Stout die Rolle von Ron Weasley übernimmt und Katherine Parkinson als warmherzige Matriarchin Molly Weasley zu sehen sein wird. Inzwischen steht auch die Besetzung der übrigen Geschwister fest: Die schelmischen Zwillinge Fred und George werden von den echten Brüdern Tristan und Gabriel Harland gespielt, Ruari Spooner verkörpert Percy Weasley und Gracie Cochrane schlüpft in die Rolle von Ginny.

Die neue „Harry Potter“-Serie befindet sich schon Produktion und soll Anfang 2027 ihre Premiere feiern.