Neuer Trailer zu Jurassic World: Die Chaostheorie

Dino-Filme sind beliebt, das hat die Branche unter anderem der legendären „Jurassic“-Reihe zu verdanken und in diesem Universum soll es auch weitergehen. Netflix hat einen neuen Trailer für die animierte „Jurassic World: Die Chaostheorie“-Serie veröffentlicht.

Das nächste Dino-Abenteuer steht vor der Tür und das ist dieses Mal sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet. Mit „Jurassic World: Die Chaostheorie“ startet am 24. Mai 2024 eine neue animierte Serie auf Netflix und die hat es trotzdem in sich. In der offiziellen Synopsis heisst es: