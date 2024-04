Star Wars: Geschichten des Imperiums - Trailer veröffentlicht

Disney+ hat heute den Trailer für "Star Wars: Geschichten des Imperiums", die neue animierte Original Serie von Lucasfilm, veröffentlicht. Die Serie, welche die Fortsetzung zu "Star Wars: Geschichten der Jedi" ist, basiert auch stilistisch auf der 2022 erschienen Serie, die von der Kritik gelobt wurde.

"Star Wars: Geschichten des Imperiums" ist eine Reise in sechs Episoden durch das furchterregende galaktische Imperium aus der Sicht zweier Krieger, die unterschiedliche Wege in verschiedenen Zeiten gehen. Nachdem sie alles verloren hat, steuert die junge Morgan Elsbeth durch die expandierende imperiale Welt auf einen Pfad der Rache zu, während die ehemalige Jedi Barriss Offee versucht in der sich schnell verändernden Galaxis zu überleben. Die Entscheidungen, die sie treffen, werden ihre Schicksale bestimmen.

Dave Filoni hat die Serie kreiert und ist der verantwortliche Regisseur. Er ist zusammen mit Athena Yvette Portillo und Carrie Beck ausführender Produzent. Josh Rimes fungiert als Co-Executive Producer und Alex Spotswood als Senior Producer.

"Star Wars: Geschichten des Imperiums" startet am Star Wars Tag, den 4. Mai mit allen sechs Folgen exklusiv auf Disney+.