Serious Sam: Neuer Teil in Planung?

Es könnte sein, dass Devolver Digital an einem neuen Teil von "Serious Sam" arbeitet. Zumindest wurde jetzt ein diesbezügliches erstes Anzeichen gesichtet, das Hoffnung macht.

Besagtes Spiel könnte auf den Namen "Serious Sam: Shatterverse" hören. Hierfür wurde nun nämlich die Prüfung einer Altersfreigabe in Korea gesichtet. Besagte Altersfreigaben sind in der Regel zwar ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung. Devolver Digital hat sich bisher auch noch nicht zu dem Thema geäussert.

Plattformen für "Serious Sam: Shatterverse" werden in diesem Zusammenhang übrigens nicht genannt. Wir gehen aber erfahrungsgemäss von PS5, Xbox Series X und dem PC aus.

Der jüngste Teil von "Serious Sam" erschien mit "Serious Sam 4" am 24. September 2020 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 7. Dezember 2021.