Serious Sam: Shatterverse: Packender Gameplay-Trailer

Publisher Devolver Digital und Entwickler Behaviour Interactive haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Serious Sam: Shatterverse" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns fast eine Minute lang gezeigt, was spielerisch und konzeptionell von "Serious Sam: Shatterverse" zu erwarten sein wird. Vor allem Fans der Reihe sollten sich dabei sofort heimisch fühlen, denn es wird uns natürlich wieder flotte Baller-Action geboten. Einen Blick auf die unterschiedlichen Levels des Ego-Shooters können wir gleichzeitig auch werfen.

Nach einigen diesbezüglichen Gerüchten mi Vorfeld war "Serious Sam: Shatterverse" im März bei einem Xbox Partner Preview angekündigt worden. Unsere damalige Meldung findet ihr an dieser Stelle.

"Serious Sam: Shatterverse" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.