Serpent's Gaze für PC enthüllt

Feeble Minds, ein neues Studio, das aus den ursprünglichen Gründern der Coffee Stain Studios besteht, hat jetzt mit "Serpent's Gaze" sein erstes Projekt enthüllt. Einen Trailer hat man natürlich auch parat.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Serpent's Gaze" eingestimmt. Dabei bringt man uns die generelle Atmosphäre des Koop-Action-Rollenspiels näher und zeigt auch packende Gameplay-Sequenzen daraus - insgesamt also eine Mischung, die definitiv Lust auf mehr macht.

Bei "Serpent’s Gaze" handelt es sich um einen gnadenlosen Third-Person-Koop-Action-Titel für einen bis vier Spieler, in dem wir gegen harte Gegner und gnadenlose Bosse kämpfen, während wir die Geheimnisse einer uralten Wüste enthüllen. Wir wählen unsere bevorzugte Waffe und stellen uns mächtigen Gegnern in schwerem, taktischem Kampf mit einer Vielzahl unterschiedlicher Verbesserungsmöglichkeiten.

"Serpent's Gaze" erscheint im nächsten Jahr für den PC.