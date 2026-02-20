Publisher Regista und Entwickler Space Onigiri Games kündigen "Shadow Corridor 2" auch für PS5 an. Auf den Release der Portierung müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach wird "Shadow Corridor 2" schon am 26. Februar auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt, weshalb wir mit einer originalgetreuen Umsetzungen rechnen.

Schon jetzt stimmt uns ein Trailer auf die PS5-Umsetzung von "Shadow Corridor 2" ein. Darin werden uns fast eineinhalb Minuten lang unter anderem atmosphärische In-Game-Sequenzen aus dem Horrortitel gezeigt.

"Shadow Corridor 2" erschien bereits am 30. März 2024 für den PC. Die Switch-Fassung folgte am 31. Oktober 2024.