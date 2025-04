Shadow Labyrinth für Nintendo Switch 2 angekündigt

Diese Woche mangelte es nicht an Ansagen, welche Spiele wir für die Nintendo Switch 2 erwarten können. Auch "Shadow Labyrinth" erscheint für Nintendos nächster Handheld-Konsole, wie Bandai Namco Entertainment auf der Nintendo Direct ankündigte. Lediglich als kurzer Auszug in der letzten Nintendo Direct zu sehen, soll es hier noch einmal einen eigenen Spotlight bekommen. Der 2D Action-Platformer mit Neuinterpretation von "PAC-MAN" erscheint bei uns am 18. Juli 2025 für Nintendo Switch 2 und je nach Zeitzone bereits am 17. Juli.

Shadow Labyrinth is coming to Nintendo Switch 2 on 17 July pic.twitter.com/KqjAvxqMVh — Bandai Namco Entertainment Asia (@BandaiNamcoSEA) April 5, 2025

Über Shadow Labyrinth

"Shadow Labyrinth ist ein 2D-Action-Plattformspiel und eine neuartige Interpretation des legendären Pac-Man.

Als Swordsman No. 8 wirst du von einer schwebenden gelben Kugel, PUCK, auf einem mysteriösen Planeten voller Relikte vergangener Kriege erweckt. Um zu überleben, wirst du viele Geheimnisse entdecken, deine Feinde jagen und zum Spitzenprädator werden müssen, während du deine wahre Bestimmung findest.

Entdecke eine Welt voller Geheimnisse

Durchsuche die Überreste eines uralten intergalaktischen Konflikts, der lange vor deiner Ankunft begann, und entdecke neue Kräfte und Fähigkeiten. Benutze sie, um eine fremde Welt zu durchqueren, während du gegen gefährliche Kreaturen und mutierte Monster kämpfst.

Gelange an die Spitze der Nahrungskette

Meistere den dynamischen Kampf und kombiniere mächtige Fähigkeiten, um deinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Verwende verschiedene Spielstile, um das Blatt zu wenden und deine Feinde zu verschlingen, während du dich von der Beute zur Spitze der Nahrungskette aufschwingst.

Erkenne deine wahre Bestimmung

Schliesse dich mit PUCK zusammen und tauche tiefer in das Labyrinth einer mysteriösen ausserirdischen Welt ein. Finde das Geheimnis hinter deiner Anwesenheit in dieser Welt heraus und erfahre, was PUCK will und warum du auserwählt wurdest ..."