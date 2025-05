Pac-Man feiert sein 45-jähriges Jubiläum

Bandai Namco feiert den 45. Geburtstag von "PAC-MAN" mit mehreren neuen Ankündigungen. "PAC-MAN" wurde 1980 zum ersten Mal veröffentlicht und unterhält seit vier Jahrzehnten Menschen aller Altersgruppen. Dabei dringt das Franchise gleichzeitig in verschiedene Medien und Spielgenres vor, wie die jüngsten Beispiele der Secret Level-Episode und der "Shadow Labyrinth"-Ankündigung zeigen.

Zur Feier des 45jährigen Jubiläums von PAC-MAN wurde eine Reihe von Kooperationen ins Leben gerufen, die ikonische Marken aus aller Welt zusammenbringen:

Bandai Namco Entertainment hat sich mit dem OXO Video Game Museum zusammengetan, um ein einzigartiges Erlebnis für "PAC-MAN"-Fans zu schaffen. Diese Zusammenarbeit umfasst eine Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen in Madrid und Málaga, Spanien, die dem bahnbrechenden Spiel, das die Spieleindustrie und die Popkultur geprägt hat, Tribut zollen.

Für Liebhaber hochwertiger Sammlerstücke bietet Montegrappa einen neuen hochwertigen Kugelschreiber an, der vom "PAC-MAN"-Videospiel der 80er Jahre inspiriert ist.

Als Nächstes stellt Quoridor, das preisgekrönte Strategiespiel, eine neue Variante vor, die die klassischen "PAC-MAN"-Videospiel-Elemente mit fesselnden Brettspielmechaniken verbindet. Diese Version hat sich bereits zu einem weltweiten Hit entwickelt, der Fans von "PAC-MAN" und Strategiespielen gleichermassen begeistert.

Brio präsentiert eine brandneue Version des beliebten, klassischen LABYRINTH-Spiels, das seinen traditionellen Reiz beibehält und mit dem "PAC-MAN"-Labyrinth-Design einen frischen Twist bietet. Diese aktualisierte Version verbindet den Charme des beliebten Spiels mit der Welt von "PAC-MAN".

Das australische Accessoire-Label Glomesh hat sich mit der Ikone der 80er-Jahre-Arcade-Games zusammengetan, um eine Kollektion in limitierter Auflage herauszubringen. Die Charaktere aus dem Spiel wurden in klassischer 8-Bit-Grafik nachgebildet, wobei die Designs sich nahtlos in das pixelähnliche Netz von Glomesh einfügen.

Um den Feierlichkeiten einen süssen Flair zu verleihen, bietet Krispy Kreme bis zum 01. Juni eine limitierte Auflage von "PAC-MAN"-Donuts an, mit denen die Fans die Jubiläumsfeierlichkeiten auf köstliche Weise geniessen können.

Zur Feier des 45-jährigen Jubiläums wird Candy Can in Kürze eine farbenfrohe, von Popmusik inspirierte Getränkekollektion herausbringen, in der die kultige gelbe Figur neben anderen beliebten Figuren zu sehen ist.

Später in diesem Jahr wird Leblon Delienne, eine französische Bildhauerwerkstatt, eine Reihe von künstlerischen Statuen mit beliebten Figuren enthüllen, die sorgfältige Handwerkskunst mit Popkultur verbinden, um einzigartige Stücke für Sammelnde und Fans zu schaffen.

Zum Abschluss der Zusammenarbeit wurde Little Lion Entertainments "PAC-MAN LIVE EXPERIENCE" - ein lebensgrosses, leuchtendes Labyrinth, das die virtuelle Spielhallenwelt zum Leben erweckt - kürzlich mit einem Licensing International Excellence Award ausgezeichnet. Diese immersive Attraktion war bereits in Manchester ein grosser Erfolg, wurde diesen Monat in Dubai eröffnet und bietet den Fans eine völlig neue Art, "PAC-MAN" zu erleben.

All die Kooperationen und Erlebnisse zeigen, wie "PAC-MAN" weiterhin die Kreativität anregt, Fans über Generationen hinweg anspricht und sein ikonisches Erbe in der Welt der Popkultur feiert.

"Shadow Labyrinth", der kommende 2D-Action-Plattformer, der in einer düsteren Sci-Fi-Welt spielt und von "PAC-MAN" und anderen legendären Arcade-Spielen inspiriert wurde, erhält heute einen brandneuen Look. Passend zum 45. Jahrestag der Videospiel-Ikone zeigt ein brandneuer Trailer, wie Elemente des Originalspiels und der vielen denkwürdigen Nachfolger der Reihe in das Gameplay des Titels verewigt sind. "Shadow Labyrinth" nimmt euch mit auf die Reise auf einem feindlichen Planeten, auf dem Gefahren hinter jeder Ecke lauern. Begleitet werdet ihr von einem mysteriösen, aber doch bekannten Charakter namens PUCK, der euch Tipps und Weisheiten vermittelt. Um zu überleben, müsst ihr diese labyrinthartige Welt erforschen und alles um euch herum verzehren, um euch an die Spitze der Nahrungskette zu kämpfen.

"Shadow Labyrinth" erscheint am 18. Juli 2025 und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich. "Shadow Labyrinth" erscheint auch für Nintendo Switch 2.