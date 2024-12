Shadow Labyrinth zeigt Pac-Man von einer anderen Seite

Auch für Freunde des Kult-Symbols "Pac-Man" hat es auf den Game Awards eine Überraschung gegeben. Diese fiel jedoch wesentlich düsterer aus, als wir es von dem aus Japan stammenden Maskottchen gewohnt sind. Der von Bandai Namco für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelte Puck in "Shadow Labyrinth" ist uns in einer ähnlichen Form bereits aus der Amazon Prime-Serie "Secret Level" bekannt. Hier könnt ihr einen ersten Blick auf das neu interpretierte 2D-Action-Plattformspiel werfen:

Über Shadow Labyrinth

"Shadow Labyrinth ist ein 2D-Action-Plattformspiel und eine neuartige Interpretation des legendären Pac-Man.

Als Swordsman No. 8 wirst du von einer schwebenden gelben Kugel, PUCK, auf einem mysteriösen Planeten voller Relikte vergangener Kriege erweckt. Um zu überleben, wirst du viele Geheimnisse entdecken, deine Feinde jagen und zum Spitzenprädator werden müssen, während du deine wahre Bestimmung findest.

Entdecke eine Welt voller Geheimnisse

Durchsuche die Überreste eines uralten intergalaktischen Konflikts, der lange vor deiner Ankunft begann, und entdecke neue Kräfte und Fähigkeiten. Benutze sie, um eine fremde Welt zu durchqueren, während du gegen gefährliche Kreaturen und mutierte Monster kämpfst.

Gelange an die Spitze der Nahrungskette

Meistere den dynamischen Kampf und kombiniere mächtige Fähigkeiten, um deinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Verwende verschiedene Spielstile, um das Blatt zu wenden und deine Feinde zu verschlingen, während du dich von der Beute zur Spitze der Nahrungskette aufschwingst.

Erkenne deine wahre Bestimmung

Schliesse dich mit PUCK zusammen und tauche tiefer in das Labyrinth einer mysteriösen ausserirdischen Welt ein. Finde das Geheimnis hinter deiner Anwesenheit in dieser Welt heraus und erfahre, was PUCK will und warum du auserwählt wurdest ..."