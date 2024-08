Demo von Shadow of the Ninja Reborn vorgestellt

Natsume Atari und ININ Games haben eine spielbare Demo von "Shadow of the Ninja Reborn" in Aussicht gestellt. Ein neuer Trailer begleitet das freudige Ereignis.

Der spielbare Appetithappen von "Shadow of the Ninja Reborn" lässt uns demnach das erste Level im Einzelspieler- oder im lokalen Koop-Modus erleben. Die Demo sollte für Xbox Series X und Switch bereits verfügbar sein. Besitzer von PS4 und PS5 werden ebenfalls sehr bald damit versorgt.

Bei "Shadow of the Ninja Reborn" handelt es sich um ein Remake von "Shadow of the Ninja", welches 1990 für das NES erschien. In dem Side-Scrolling-Actionspiel geht es um ein Ninja-Paar, das in einer futuristischen Version von New York City einen Diktator ermorden soll. Eine Portierung war seinerzeit übrigens auch für den Game Boy geplant, wurde dann aber in einer umbenannten Form als "Ninja Gaiden Shadow" veröffentlicht.

"Shadow of the Ninja Reborn" erscheint am 29. August. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.