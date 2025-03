Shadow of the Orient erscheint Ende März für Konsolen

Der kanadische Entwickler Spacelab Games gibt heute die Veröffentlichung des 2D-Pixel-Art-Action-Platformers "Shadow of the Orient" für den 27. März bekannt. In der Rolle des jungen Kriegers Xiaolang müsst ihr euch durch den Orient wagen und Horden von Samurai-Kriegern und mythischen Kreaturen bekämpfen, um die entführten Kinder des Orients zu retten und euch dem dunklen Lord zu stellen.

"Shadow of the Orient" bietet jede Menge unterhaltsame Kampfaction, herausfordernde Umgebungen, epische Bosskämpfe, wunderschöne Pixelkunst und eine eingängige Musikpartitur.

"Shadow of the Orient" erscheint am 27. März für Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox One | Series X/S,