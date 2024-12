Shadow of the Road - Neues Video

Während die Vorfreude auf "Shadow of the Road" steigt, lädt euch Entwickler Another Angle Games dazu ein, tiefer in die mysteriöse und fesselnde Welt der Yōkai einzutauchen, den übernatürlichen Wesen, die in den reichen Wandteppich des Spiels eingewoben sind.

Der neueste Trailer zu "Shadow of the Road" bietet einen Einblick in die verschiedenen Yōkai, die diese Welt bevölkern, wobei jedes einzelne mit atemberaubenden Designs zum Leben erweckt wird, die von Folklore und Volksglauben inspiriert sind.

Diese rätselhaften Geister, die von der japanischen Folklore inspiriert sind, spielen eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Erzählung und des Gameplays des Spiels. Ob freundlich, schelmisch oder geradezu bedrohlich, >ōkai sind ebenso unberechenbar wie mächtig und lassen die Menschen im Unklaren über ihre Absichten. Die Wege von Menschen und Yōkai sind auf tiefgreifende Weise miteinander verwoben. Einige fungieren als Beschützer für die Helden des Spiels und knüpfen Verbindungen, die die Geschichte auf unerwartete Weise beeinflussen. Andere wiederum stellen gewaltige Herausforderungen dar und verwandeln Kampfbegegnungen in dynamische Schlachten, bei denen viel auf dem Spiel steht.

Ihr werdet den Yōkai nicht nur im Kampf begegnen, sondern euch auch ihre unglaublichen Kräfte zunutze machen und die Fähigkeit erlangen, diese übernatürlichen Wesen zu kontrollieren, um den Verlauf der Schlacht zu verändern.